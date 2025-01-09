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Fatih Terim, Al Shabab'la ligde ilk sınavına çıkıyor! Rakip tanıdık

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ilk lig maçına yarın Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli karşısında çıkacak.

Fatih Terim, Al Shabab'la ligde ilk sınavına çıkıyor! Rakip tanıdık
Ekleme: 9.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 9.01.2025 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Shabab, yarın saat 20.00'de Cidde kentindeki Prens Abdullah Al-Faisal Stadı'nda Al Ahli'ye konuk olacak.

Ligde 13 hafta sonunda 23'er puan toplayan iki takımdan Al Ahli 5'inci, Al Shabab ise 6'ncı sırada bulunuyor.

AL SHABAB GALİBİYET ÖZLEMİNE SON VERMEYE ÇALIŞACAK

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Ahli karşısında ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Al Ahli ise ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle formda bir dönem geçiriyor.

Al Shabab, Fatih Terim'in takımdaki ilk resmi sınavında Al Fayha'yı 2-1 yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı finale yükselmişti.
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