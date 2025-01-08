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Victor Osimhen'den Manchester United'a transfer cevabı

Napoli'nin sportif direktörü Manna, Osimhen için pazartesi günü İstanbul'a geldi. Nijeryalı golcünün açıklamaları ortaya çıktı.

Victor Osimhen'den Manchester United'a transfer cevabı
Ekleme: 8.01.2025 - 10:34 Güncelleme: 8.01.2025 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü büyük bir buluşma gerçekleşti…

Napoli Kulübü'nün sportif direktörü Giovanni Manna'nın Türkiye ziyaretinin amacı, bonservisi 2026 Haziran ayına kadar ellerinde olan, Galatasaray'a kiralanırken sözleşmesine devre arası için geçerli çıkış opsiyonu koydurulan Osimhen'le son durumu yüz yüze konuşmaktı.

Napoli'ye 75 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyecek kulüp, Nijeryalı golcüyü de ikna etmesi halinde Galatasaray'a 6.5 milyon euro tazminat vererek transferi gerçekleştirme imkânına sahip.

EN CİDDİ TEKLİFİ YAPAN KULÜP M.UNITED

Manna, Osimhen için kulübe gelen teklifleri bir bir anlattı. Kulüp olarak Manchester United'ın teklifine oldukça sıcak baktıklarını ve kendisinden de bir karar vermesini istedi. Ancak Osimhen'den hiç beklemediği bir yanıt aldı.

'BURADA MUTLUYUM'

26 yaşındaki forvet, 'Ben Galatasaray'a bir söz verdim. Burada oldukça mutluyum. Taraftarlar beni çok seviyor. Onları bırakamam. Teklif sunan takımlar mayıs ayında da hâlâ beni istiyor olursa oturur tekrar konuşuruz.' dedi. Bu durumun Napoli başkanını bir hayli sinirlendirdiği de İtalyan haber kaynaklarında yer aldı.


Victor Osimhen'den Manchester United'a transfer cevabı
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