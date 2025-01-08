Galatasaray Başakşehir'i konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında evinde RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i konuk edecek.



RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşma, ATV'den yayınlanacak.



Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor'la C Grubu'nda yer alıyor. Grubunda yer alan 3 takımla maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda Boluspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak.



Kupaya grup aşamasından başlayacak olan Başakşehir, Galatasaray'ın yanı sıra Ahlatcı Çorum FK ve ikas Eyüpspor ile mücadele edecek.



GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR



MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: Günay; Jelert, Metehan, Nelsson, Jakobs; Kerem, Berkan; Sallai, Eyüp, Yusuf; Batshuayi



BAŞAKŞEHİR: Volkan; Duarte, Hamza, Opoku, Lima; Berat; Keny, Ömer Faruk, Pelkas, Figueiredo; Davidson



STAT: Rams Park

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 20.30

YAYIN: ATV



YENİ FORMATTA İLK MAÇ



Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında ilk maçına çıkacak.



Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları 24 ekibin katılımıyla 6 takımlı 4 grupta yapılacak. Galatasaray, grubunu ilk 2 sırada bitirmesi halinde çeyrek finale yükselecek.



TEK EKSİK ICARDİ



Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek.



UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak.



YENİLGİYİ UNUTTU



Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.



İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.



Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.



SAVUNMA PROBLEMLERİ SÜRÜYOR



Galatasaray, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta sadece 4 kez kalesinde gole engel olabildi.



Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 maçın 13'ünde gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 karşılaşmada da topu ağlarında gördü.



Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'la oynadığı TFF Süper Kupa maçı ve Young Boys'la oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakalarında da kalesini gole kapatamadı.



'Cimbom', bu sezon çıktığı 26 resmi maçta toplam 40 gol yedi.