  • USD: 35,34 - 35,40
  • EURO: 36,39 - 36,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'de kritik gün: Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Camiası, başkan Ali Koç'un bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısına kilitlendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de kritik gün: Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek
Ekleme: 8.01.2025 - 09:49 Güncelleme: 8.01.2025 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Camiası, başkan Ali Koç'un bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısına odaklandı.

Sarı-lacivertli yönetim, önceki gün olağanüstü toplanmıştı. Yaklaşık altı saat süren toplantının ardından Ali Koç'un, basın toplantısı düzenleyeceği duyurulmuştu.

ANA GÜNDEM MADDESİ; TÜRKİYE KUPASI KARARI

Başkanın ana gündem maddesi, sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası kararı olacak.

İddiaya göre; TFF, ligde 20. haftadan itibaren VAR'da yabancı hakemlerin olacağını resmi olarak açıklarsa, Koç da Fenerbahçe'nin kupaya katılacağını duyuracak. TFF'den açıklama gelmemesi halinde ise Sarı-Lacivertliler'in kupada yer almayacağı öne sürüldü.

TALISCA MÜJDESİ GELEBİLİR

Başkan Ali Koç'un tek gündem maddesi kupa değil. Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşacak. Ayrıca başkanın, Talisca'nın imzasını müjdeleyebileceği de iddia edildi.

PROTESTOLARA DEĞİNECEK

Ali Koç, son haftalarda Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yaşanan protestolara da değinecek.

Başkanın emriyle kendisini protesto eden taraftarların biletlerinin iptal edildiği, 'Ali Koç istifa' pankartının 'güvenlik gerekçesiyle' stada alınmadığı iddiaları vardı.

Başkan Koç'un bunlara da açıklık getirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kritik gün: Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarr
Binance TR 2025 Kripto Varlık Kullanıcı Anketi: Türkiye’de kripto varlıkların geleceğine olan güven %79’a ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
Fahrettin Altun: Gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız
Bakan Bolat: ‘‘Enflasyonda birkaç ay içinde 30’lu rakamları konuşacağız’’
CHP belediyeciliği artık şaşırtmıyor! SGK borcunu hacizli tuvaletle kapatacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var
MSB nefeslerini kesti! 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Cevdet Yılmaz: Genç çiftlere maddi desteklerde son karar Meclis'in
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış için yola çıkıyor!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog
İsrail'den yeni hamle: Askerlerinin kimliklerini gizleyecek
TÜİK kritik veriyi açıkladı! İşsizlik geriliyor
ABD tarihinin en büyük yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi
DEM Partili başkanlara gözaltı! Vekil belediye binası önünde çağrı yaptı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması! 'Barışa katkı sağlamasını temenni ediyoruz'
Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar
X yeni sistemini devreye alıyor! Belli hesaplar için zorunlu olacak

X yeni sistemini devreye alıyor! Belli hesaplar için zorunlu olacak

HMPV virüsü yayılıyor! Üç grup risk altında

HMPV virüsü yayılıyor! Üç grup risk altında

WhatsApp büyük güncelleme! Yeni sekme geliyor

WhatsApp büyük güncelleme! Yeni sekme geliyor

Emeklilik şartları değişti: Artık o belgeye göre belirlenecek

Emeklilik şartları değişti: Artık o belgeye göre belirlenecek

Adana'da 'pes' dedirten görüntü: Piknik yapan ailenin aracını böyle soydu

Adana'da 'pes' dedirten görüntü: Piknik yapan ailenin aracını böyle soydu

Sivas'ta bir ahırda bulundu! 22 yıldır çıkarılmayı bekliyor

Sivas'ta bir ahırda bulundu! 22 yıldır çıkarılmayı bekliyor