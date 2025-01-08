Beşiktaş'ta rota yeniden Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ediyor.Siyah-beyazlı yönetim, sol bek mevkisine takviye yapmaya hazırlanırken Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku ile yolların ayrılacağı belirtiliyor.Bu doğrultuda Beşiktaş, altyapısından yetişen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.2022-23 sezonunun yaz transfer döneminde 4 milyon euro bonservis bedeliyle Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan, İskoç ekibinde beklentilerin altında kaldı.Rangers formasıyla 15 maça çıkan 22 yaşındaki milli oyuncu, bu süreçte 1 asist yapabildi.Rıdvan'ın Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı, Beşiktaş yönetiminin ise görüşmelerine kısa süre içinde başlayacağı ifade ediliyor.