  • USD: 35,34 - 35,40
  • EURO: 36,39 - 36,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sivasspor Beşiktaş'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Net Global Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.

Ekleme: 7.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 7.01.2025 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Net Global Sivasspor'un misafiri olacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele ATV'den yayımlanacak.

Kupada son şampiyon siyah-beyazlılar, organizasyona gruplardan başlarken D Grubu'nda Sivasspor'un yanı sıra Kırklarelispor ve Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kupaya 5. turda dahil olan Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.

Kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş müsabakasının dışında grupta Kocaelispor ve Bodrum FK ile 3 puan mücadelesi verecek.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Uğur, Moutousammy, Charisis, Koita, Pritchard, Garry Rodrigues, Manaj.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Ndour, Gedson, Rafa, Muçi, Semih, Immobile.

STAT: BG Grup 4 Eylül Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19.00
YAYIN: ATV

EKSİKLER

Beşiktaş'ın kupada Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica'nın forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Sivasspor karşısında sakat oyuncularının yerine bu sezon az süre alan oyunculara şans verecek.

11 KEZ KUPAYI KAZANDI

Türkiye Kupası'nda daha önce 17 kez final oynayan Beşiktaş, 11 defa mutlu sona ulaştı.

Son olarak geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başarmıştı.

Türkiye Kupası'nı 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında kazanan "Kara kartal", bu sezonda kupaya uzanmayı hedefliyor.
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarr
Binance TR 2025 Kripto Varlık Kullanıcı Anketi: Türkiye’de kripto varlıkların geleceğine olan güven %79’a ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
Fahrettin Altun: Gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız
Bakan Bolat: ‘‘Enflasyonda birkaç ay içinde 30’lu rakamları konuşacağız’’
CHP belediyeciliği artık şaşırtmıyor! SGK borcunu hacizli tuvaletle kapatacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var
MSB nefeslerini kesti! 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Cevdet Yılmaz: Genç çiftlere maddi desteklerde son karar Meclis'in
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış için yola çıkıyor!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog
İsrail'den yeni hamle: Askerlerinin kimliklerini gizleyecek
TÜİK kritik veriyi açıkladı! İşsizlik geriliyor
ABD tarihinin en büyük yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi
DEM Partili başkanlara gözaltı! Vekil belediye binası önünde çağrı yaptı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması! 'Barışa katkı sağlamasını temenni ediyoruz'
Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar
X yeni sistemini devreye alıyor! Belli hesaplar için zorunlu olacak

X yeni sistemini devreye alıyor! Belli hesaplar için zorunlu olacak

HMPV virüsü yayılıyor! Üç grup risk altında

HMPV virüsü yayılıyor! Üç grup risk altında

WhatsApp büyük güncelleme! Yeni sekme geliyor

WhatsApp büyük güncelleme! Yeni sekme geliyor

Emeklilik şartları değişti: Artık o belgeye göre belirlenecek

Emeklilik şartları değişti: Artık o belgeye göre belirlenecek

Adana'da 'pes' dedirten görüntü: Piknik yapan ailenin aracını böyle soydu

Adana'da 'pes' dedirten görüntü: Piknik yapan ailenin aracını böyle soydu

Sivas'ta bir ahırda bulundu! 22 yıldır çıkarılmayı bekliyor

Sivas'ta bir ahırda bulundu! 22 yıldır çıkarılmayı bekliyor