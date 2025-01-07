Sivasspor Beşiktaş'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Net Global Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Net Global Sivasspor'un misafiri olacak.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele ATV'den yayımlanacak.



Kupada son şampiyon siyah-beyazlılar, organizasyona gruplardan başlarken D Grubu'nda Sivasspor'un yanı sıra Kırklarelispor ve Antalyaspor ile karşılaşacak.



Kupaya 5. turda dahil olan Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.



Kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş müsabakasının dışında grupta Kocaelispor ve Bodrum FK ile 3 puan mücadelesi verecek.



SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ



MUHTEMEL 11'LER



SİVASSPOR: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Uğur, Moutousammy, Charisis, Koita, Pritchard, Garry Rodrigues, Manaj.



BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Ndour, Gedson, Rafa, Muçi, Semih, Immobile.



STAT: BG Grup 4 Eylül Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: ATV



EKSİKLER



Beşiktaş'ın kupada Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica'nın forma giymesi beklenmiyor.



Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Sivasspor karşısında sakat oyuncularının yerine bu sezon az süre alan oyunculara şans verecek.



11 KEZ KUPAYI KAZANDI



Türkiye Kupası'nda daha önce 17 kez final oynayan Beşiktaş, 11 defa mutlu sona ulaştı.



Son olarak geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başarmıştı.



Türkiye Kupası'nı 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında kazanan "Kara kartal", bu sezonda kupaya uzanmayı hedefliyor.

