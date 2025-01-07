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Rakibi bile beklemiyordu! Arda Güler'den şaşırtan jest

İspanya Kral Kupası'nda Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup eden Real Madrid'de Arda Güler, attığı iki golün yanı sıra maç içinde yaptığı bir jest ile de İspanyol basınında gündem oldu.

Rakibi bile beklemiyordu! Arda Güler'den şaşırtan jest
Ekleme: 7.01.2025 - 11:37 Güncelleme: 7.01.2025 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, İspanya 4. Lig takımı Deportiva Minera ile karşılaştı.

Mücadeleyi 5-0 kazanan Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler, attığı iki golle maçın yıldızı olurken maçın ilk yarısı bittikten sonra yaptığı bir hareketle de çok konuşuldu.

ARDA'NIN FORMASI İÇİN MAÇ SONUNU BEKLEYEMEDİ

Deportiva Minera forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Omar Perdomo, maçın sonunu bekleyemeden ilk yarı biter bitmez Arda Güler'in yanına giderek formasını istedi.

Formasını Perdomo'ya veren Arda Güler, rakibinden de formasını istedi. İkilinin bu anları İspanyol basınında "Arda Güler'in muhteşem jesti" ifadeleriyle okurlara sunuldu.

Rakibi bile beklemiyordu! Arda Güler'den şaşırtan jest

"BENİM FORMAMI İSTEMESİ BENİ ŞAŞIRTTI"

Karşılaşmanın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Perdomo da, "Ondan formayı istemeye gittim, o da verdi. Daha sonra benimkini istemeye gelmesi beni şaşırttı. Bu her zaman saklayacağım çok güzel bir anı." ifadelerini kullandı.
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