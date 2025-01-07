Galatasaray'dan taraftara uyarı: İtibar etmeyin

Galatasaray Kulübü, çağrı merkezi yoluyla ürün satışı gerçekleştirilmediğini belirterek taraftarlarını gelen aramalara karşı uyardı.

Galatasaray Kulübü, çağrı merkezi yoluyla ürün satışı gerçekleştirilmediğini ve herhangi bir bağış toplama faaliyeti yürütülmediğini belirterek gelen aramalara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.



GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI



Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, 'Galatasaray Spor Kulübü tarafından çağrı merkezi yoluyla dergi, almanak, çizgi roman, imzalı forma veya başkaca bir ürün satışı gerçekleştirilmemekte ve herhangi bir bağış toplama faaliyeti yürütülmemektedir. Bu sebeple, 'Galatasaray Spor Kulübü adına' veya 'Galatasaray Spor Kulübü'nden' yapıldığı söylenen, ürün satma veya bağış toplama amaçlı aramalara itibar edilmemesi gerektiğini bilgilerinize sunarız.' ifadeleri kullanıldı.