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Fenerbahçe'yi şoke eden cevap: 35 milyon euro istediler

Fenerbahçe, Lens forması giyen Arjantinli stoper Facundo Medina için 35 milyon euro istenmesi üzerine transferden çekildi.

Fenerbahçe'yi şoke eden cevap: 35 milyon euro istediler
Ekleme: 7.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 7.01.2025 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen Arjantinli stoper Facundo Medina için girişimde bulundu ancak oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

FRANSIZLARIN TALEBİ 35 MİLYON EURO

Sabah gazetesinin haberine göre, Lens, 25 yaşındaki milli futbolcu için 35 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Bu yüksek fiyat, Fenerbahçe'nin transferden çekilmesine neden oldu.

MEDINA'NIN KARİYERİ VE PERFORMANSI

Arjantinli savunmacı, 2020 yazında Talleres Kulübü'nden Lens'e 3.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Medina, bu sezon şu ana kadar 16 resmi maçta forma giydi ve istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'yi şoke eden cevap: 35 milyon euro istediler
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