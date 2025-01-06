Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın görüşmesi sonrası ilk sözler

Beşiktaş'ta günlerdir merakla beklenen Serdal Adalı - Sergen Yalçın zirvesinden olumlu sonuç alınamadı. Yalçın, kardeşinin rahatsızlığı gerekçesiyle ailesiyle ilgilenmek istediğini belirterek, Başkan Adalı'nın teklifini geri çevirdi.Adalı ise ailesinin her şeyden önemli olduğunun altını çizerek Sergen Yalçın'ı anlayışla karşıladı. Görüşme karşılıklı başarı ve sağlık dilekleri ile son buldu.Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile görüşmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:'Kardeşinin hastalığından dolayı morali çok bozuktu. Konu sağlık olunca fazla ısrarcı olmadım. Allah şifa versin. Önce sağlık… Beşiktaş'ın alternatifi bitmez, görüştüğümüz isimler var. Acele etmeden en iyi kararı alacağız, herkes rahat olsun.'