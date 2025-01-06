Allan Saint Maximin ayrılıyor mu? İlk açıklama geldi

Fenerbahçe'de adı ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Allan Saint Maximin cephesinden, konuya ilişkin yalanlama geldi.

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, son haftalarda performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yıldız oyuncu hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılırken, sarı-lacivertli ekibin kanat transferi için çalışmalar yaptığı öne sürüldü.



Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna katttığı Allan Saint-Maximin hakkında çıkan ayrılık haberleri yalanlandı.



HAFİF BİR AĞRISI VAR



Saint-Maximin'e yakın bir kaynak, ayrılıkla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Konuyla ilgili, "Ayrılık haberleri saçmalık. Hafif bir ağrısı var. Kısa sürede dönecek." açıklaması yapıldı.



27 yaşındaki futbolcu son oynanan Hatayspor maçında ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmemişti.





