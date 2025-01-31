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Fenerbahçe, Ognjen Mimovic transferini duyurdu

Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic transferini duyurdu
Ekleme: 31.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic transferini duyurdu
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