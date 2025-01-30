  • USD: 35,71 - 35,77
  • EURO: 37,19 - 37,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mourinho'dan oyuncularına net mesaj! Gerekeni yapın!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Midtjylland ile oynayacakları maç öncesinde takımını uyardı.

Ekleme: 30.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertliler'de cezası nedeniyle takımın başında olamayacak olan teknik direktör Jose Mourinho'nun maç öncesinde eksikler nedeniyle adeta eli kolu bağlanmış durumda.

Midtjylland mücadelesi öncesinde Portekizli teknik adamın oyuncularıyla yaptığı her toplantıda eksiklerin bahane olmayacağına vurgu yaptığı öğrenildi.

Jose Mourinho'nun, "Bu maçta oynamayacak olan çok fazla fubolcumuz var. Fakat bunu bahane olarak kullanmamalıyız. Grup aşamasındaki son maçlar oynanacak ve her sürpriz sonuç bizi hedefimizden uzaklaştırabilir. Bu yüzden ne olursa olsun kazanmalı ve işimizi şansa bırakmamalıyız. Bugün saha kenarında olmayacağım hiçbir şeyi değiştirmez. Sahaya çıkın ve gerekeni yapın. Size güveniyorum." ifadelerini kullandığı bildirildi.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Mert Müldür ve kaleci Dominik Livakovic sakatlıkları, Bright Osayi-Samuel ile Sofyan Amrabat ise kart cezaları nedeniyle takım arkadaşlarını zorlu mücadelede yalnız bırakacak.

Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın da UEFA listesinde olmamaları nedeniyle Midtjylland deplasmanında forma giyemeyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Bakan Bayraktar açıkladı: Bu kış doğal gaza zam gelmeyecek
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
CHP’li belediye Kızılay’ın bağış kutularını hurdalığa attı! Skandal görüntüler ortaya çıktı...
Gazze'de üçüncü rehine takası: Hamas, esirleri teslim etti
Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Piyasadan toplatılacak
MSB: Son 1 haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: Teğmenlerle ilgili karar onaya sunulacak
Mehmet Şimşek, dezenflasyonda etkin olacak dört temel unsuru açıkladı
Bakan Işıkhan açıkladı: 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bakanlık acımadı! Balıkesir Belediyesi'ne ceza
Ömer Bolat: Müteahhitlik sektörü yılı 28,6 milyar dolarlık proje değeri ile kapattı
Donald Trump'tan uçak kazası sonrası ilk açıklama: Önlenebilirdi, iyi değil
ABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpışarak düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! Sosyal medya düzenlemesinde sona yaklaşıldı
Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara'dan dikkat çeken hamle: Rusya'dan Esad'ı istedi!
Türk dünyası için kritik dönemeç! 9 bakan bir araya geldi: Orta Koridor için projeler ivme kazanacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Barış Pehlivan suç işlemiştir!
2032 için korkutan senaryo! Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıya

2032 için korkutan senaryo! Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıya

Dünya'ya çarpma olasılığı 83'te 1 olan 60 metrelik asteroit keşfedildi

Dünya'ya çarpma olasılığı 83'te 1 olan 60 metrelik asteroit keşfedildi

Türkiye’nin en ilginç sokağı: 230 yıllık binanın altından geçiyor!

Türkiye’nin en ilginç sokağı: 230 yıllık binanın altından geçiyor!

Naci Görür'ü çileden çıkaran afiş! 'Densizlik, bu sözler benim değil'

Naci Görür'ü çileden çıkaran afiş! 'Densizlik, bu sözler benim değil'

Yapay zeka savaşları durulmuyor! OpenAI'dan karşı hamle

Yapay zeka savaşları durulmuyor! OpenAI'dan karşı hamle

Elon Musk’tan büyük hamle: Banka işine giriyor

Elon Musk’tan büyük hamle: Banka işine giriyor