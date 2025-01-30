Milan Skriniar'ın önündeki engel kalktı! Beşiktaş'a gerek kalmadı!

Fenerbahçe’ye müjdeli bir haber geldi. Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG), Leipzig’den kiralık olarak oynayan genç yıldız Xavi Simons’un bonservisini almaya karar verdi. Bu gelişme, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde olan Milan Skriniar’la ilgili önemli bir engelin ortadan kalkmasını sağladı. PSG, Xavi Simons’un bonservisini Leipzig’e vererek, kulüp içinde yeni transferler için bir alan yaratmış oldu.PSG'nin, kiralık oyuncu sayısını tamamlaması gerektiği ve bu nedenle bir oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldığı daha önce duyurulmuştu. Beklenenin aksine, Beşiktaşlı Cher Ndour’un satılması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı ve Simons’un bonservisi Leipzig’e verildi. Bu hamle, Fenerbahçe’nin transfer planlarını doğrudan etkiledi.Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Milan Skriniar transferi için harekete geçmişti. Yıldız oyuncu, bir süre önce İstanbul’a getirilmiş ve sağlık kontrolünden geçirilmişti. Fenerbahçe, transferi resmen duyurmak için PSG’den gelecek olan hamleyi bekliyordu. Xavi Simons’un bonservisinin Leipzig’e verilmesiyle birlikte, bu engel ortadan kalktı.Leipzig’in, Xavi Simons’un bonservisini aldıktan sonra Fenerbahçe’nin Milan Skriniar transferini resmen açıklaması için engeller tamamen ortadan kalkmış oldu. Sarı-lacivertlilerin, yıldız stoperle ilgili kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor. Fenerbahçe taraftarları, bu gelişmelerin ardından Skriniar’ın resmen takıma katılmasını dört gözle bekliyor.