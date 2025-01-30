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Milan Skriniar'ın önündeki engel kalktı! Beşiktaş'a gerek kalmadı!

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferi için PSG'nin Xavi Simons’un bonservisini Leipzig’e vermesinin ardından engelleri aşarak kısa süre içinde transferi resmen duyurmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Skriniar'ı kadrosuna katmak için artık yalnızca resmi açıklamayı bekliyor.

Ekleme: 30.01.2025 - 12:55 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe’ye müjdeli bir haber geldi. Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG), Leipzig’den kiralık olarak oynayan genç yıldız Xavi Simons’un bonservisini almaya karar verdi. Bu gelişme, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde olan Milan Skriniar’la ilgili önemli bir engelin ortadan kalkmasını sağladı. PSG, Xavi Simons’un bonservisini Leipzig’e vererek, kulüp içinde yeni transferler için bir alan yaratmış oldu.

Milan Skriniar'ın önündeki engel kalktı! Beşiktaş'a gerek kalmadı!

PSG’DEN SÜRPRİZ GELİŞME
PSG'nin, kiralık oyuncu sayısını tamamlaması gerektiği ve bu nedenle bir oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldığı daha önce duyurulmuştu. Beklenenin aksine, Beşiktaşlı Cher Ndour’un satılması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı ve Simons’un bonservisi Leipzig’e verildi. Bu hamle, Fenerbahçe’nin transfer planlarını doğrudan etkiledi.

Milan Skriniar'ın önündeki engel kalktı! Beşiktaş'a gerek kalmadı!

MİLAN SKRINİAR TRANSFERİNE ENGEL KALKTI
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Milan Skriniar transferi için harekete geçmişti. Yıldız oyuncu, bir süre önce İstanbul’a getirilmiş ve sağlık kontrolünden geçirilmişti. Fenerbahçe, transferi resmen duyurmak için PSG’den gelecek olan hamleyi bekliyordu. Xavi Simons’un bonservisinin Leipzig’e verilmesiyle birlikte, bu engel ortadan kalktı.

Milan Skriniar'ın önündeki engel kalktı! Beşiktaş'a gerek kalmadı!

FENERBAHÇE’NİN SKRINİAR HAMLESİNE YAKIN ZAMANDA DUYURU
Leipzig’in, Xavi Simons’un bonservisini aldıktan sonra Fenerbahçe’nin Milan Skriniar transferini resmen açıklaması için engeller tamamen ortadan kalkmış oldu. Sarı-lacivertlilerin, yıldız stoperle ilgili kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor. Fenerbahçe taraftarları, bu gelişmelerin ardından Skriniar’ın resmen takıma katılmasını dört gözle bekliyor.
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