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Beşiktaş'tan transfer! Yer yerinden oynayacak...

Beşiktaş, Lille forması giyen 26 yaşındaki santrfor Mohamed Bayo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Ekleme: 30.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Forvet hattına transfer yapmak isteyen ve bu doğrultuda planlamalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu.

Siyah-beyazlıların, Lille forması giyen yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.

L'equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Lille'in 26 yaşındaki forveti Mohamed Bayo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Siyah-beyazlıların, Gineli futbolcunun transferi için için somut girişimlerde bulunduğu belirtildi.

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Öte yandan 1.87 boyundaki golcüyle Royal Antwerp ve Ipswich Town'un da ilgilendiği kaydedildi.

Mohamed Bayo'nun yakın zamanda geleceğine dair kulüple birlikte karar vermesi gerektiğine dikkat çekildi.

BU SEZON 18 MAÇA ÇIKTI

Mohamed Bayo bu sezon 18 karşılaşmada görev aldı. Bayo bu maçlarda 2 gol ve 4 asistle oynadı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Gineli oyuncunun, Lille ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

Beşiktaş'tan transfer! Yer yerinden oynayacak...
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