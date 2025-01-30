Beşiktaş'tan transfer! Yer yerinden oynayacak...

Forvet hattına transfer yapmak isteyen ve bu doğrultuda planlamalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu.Siyah-beyazlıların, Lille forması giyen yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.L'equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Lille'in 26 yaşındaki forveti Mohamed Bayo'yu kadrosuna katmak istiyor.Siyah-beyazlıların, Gineli futbolcunun transferi için için somut girişimlerde bulunduğu belirtildi.BAŞKA TAKIMLAR DA İLGİLENİYORÖte yandan 1.87 boyundaki golcüyle Royal Antwerp ve Ipswich Town'un da ilgilendiği kaydedildi.Mohamed Bayo'nun yakın zamanda geleceğine dair kulüple birlikte karar vermesi gerektiğine dikkat çekildi.Mohamed Bayo bu sezon 18 karşılaşmada görev aldı. Bayo bu maçlarda 2 gol ve 4 asistle oynadı.Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Gineli oyuncunun, Lille ile olan kontratı 2027'de sona erecek.