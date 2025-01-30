Avrupa'da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu! Zirvede bakın Süper Lig devi var...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasray bu akşam çok kritik maçlara çıkacak. Transfermarkt, 2001 yılından bu yana Avrupa kupalarında en çok kırmızı kart gören Türk takımlarını sıraladı. Bu süre zarfında en çok kırmızı kart gören ilk 8 takım belli oldu. Listede yer alan kırmızı kart sayılarına çift sarı karttan çıkan kırmızı kartlar da dahil edildi. İşte Avrupa'da en çok kırmızı kart gören takımlar...

Son dönemlerde Türkiye'de en çok tartışma konularından bir tanesi olan kırmızı kart kararları...



Avrupa'da 2001 yılından itibaren en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu.



Transfermarkt, yaptığı çalışmada 2001'den beri Avrupa maçlarında en çok kırmızı kart gören takımların sayısını listeledi.



İşte Avrupa'da en çok kırmızı kart gören 8 Türk takımı... (Kırmızı kart sayıların çift sarı karttan çıkan kırmızılar da dahil edilmiştir.)



8- Bursaspor: 3 Kırmızı Kart



7- Konyaspor: 3 Kırmızı Kart



6- RAMS Başakşehir: 3 Kırmızı Kart



5- Sivasspor: 5 Kırmızı Kart



4- Trabzonspor: 10 Kırmızı Kart



3- Galatasaray: 17 Kırmızı Kart



2- Fenerbahçe: 21 Kırmızı Kart



1- Beşiktaş: 24 Kırmızı Kart