Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! 2-3 hafta yok

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek.Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç, 5 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.Bu kritik mücadele öncesinde ise ev sahibi takım sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi.İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. Milli futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.İsmail'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi:Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek'in sponsor hastanemizde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.Fenerbahçe Spor Kulübü14 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasını 20 kez giydi.25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist yapma becerisi gösteremedi.