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Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! 2-3 hafta yok

Fenerbahçe'ye Hatayspor'la oynanacak lig maçı öncesinde kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. Orta saha oyuncusu, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! 2-3 hafta yok
Ekleme: 3.01.2025 - 15:02 Güncelleme: 3.01.2025 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç, 5 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

Bu kritik mücadele öncesinde ise ev sahibi takım sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi.

2-3 HAFTA YOK

İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. Milli futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

İsmail'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! 2-3 hafta yok

'TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR'

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek'in sponsor hastanemizde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

14 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasını 20 kez giydi.

25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist yapma becerisi gösteremedi.
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