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Cengiz Ünder'in yeni rotası belli oldu! Menajeri harekete geçti

Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer edilen ancak bir türlü istenen performansı sahaya yansıtamayan Cengiz Ünder, Mourinho'nun da gözüne giremedi ve satış listesine kondu. Yüksek maaşı nedeniyle Avrupa kulüplerinin transfer etmeye yanaşmadığı milli futbolcunun yeni rotası belli oldu.

Cengiz Ünder'in yeni rotası belli oldu! Menajeri harekete geçti
Ekleme: 3.01.2025 - 10:57 Güncelleme: 3.01.2025 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler için yoğun mesai harcanıyor. Kanarya'nın göndermek istediği isimlerin başında ise Cengiz Ünder geliyor.

15 milyon euro'ya alınan ancak beklentilerin çok uzağında kalan Ünder, Jose Mourinho sonrası kulübeden çıkamadı.

Cengiz Ünder'in yeni rotası belli oldu! Menajeri harekete geçti

MENAJERİ TEMASLARA BAŞLADI
Portekizli hocanın planları arasında yer almayan milli yıldız, 3.7 milyon euro'luk maaşı nedeniyle Avrupa kulüplerini de cezbetmiyor.

Sabah'ın haberine göre, takım arayışlarını sürdüren Cengiz'in menajeri rotayı Suudi Arabistan'a çevirdi.

Cengiz Ünder'in temsilcisinin Suudi Arabistan kulüpleriyle temas halinde olduğu belirtildi.

Maaş sorununun aşılması halinde Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

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