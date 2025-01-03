Çaykur Rizespor - Beşiktaş! Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.



Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açacak.



Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele beIN SPORTS'tan yayınlanacak.



Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde oynayabilecek.



Son 8 maçta tek galibiyet



Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi.



Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geride kalan 8 haftada tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti.



Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.



Beş oyuncu ceza sınırda



Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Ligde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.



Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 19. haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.



ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ



MUHTEMEL 11'LER:



ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe.



BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Muçi, Ciro Immobile.



HAKEM: Ozan Ergün

STAT: Çaykur Didi

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS