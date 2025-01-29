Icardi spekülasyonlarına Galatasaray'dan yanıt! Rapor mu gizleniyor?

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Icardi'yle ilgili çıkan spekülasyonlara açıklık getirdi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan isimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



"ICARDİ İÇİN RAPOR VERMEDİ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"



İnce, Mauro Icardi için çıkan spekülasyonlara da değinerek, "Icardi'yle her gün konuşuyorum, rapor vermedi gibi bir durum söz konusu değil. Doktoruyla da irtibat halindeyim. Bu sakatlığı yaşayan başka futbolcular da 8-9 ay kadar bir süreyle geri dönüyor" dedi.



"KEREM DEMİRBAY'IN 2-3 HAFTALIK BİR TEDAVİ SÜRECİ OLACAK"



Öte yandan Ismail Jakobs ve Kerem Demirbay'ın sağlık durumu hakkında da konuşan İnce, "Jakobs bir önceki maçta aşil tendonunda ağrı hissetmişti. Şu an takımla çalışıyor. Durumuna bakılacak. Kerem Demirbay ise kasık adalesinde ağrı hissetmişti. 2-3 haftalık bir tedavi süreci olacak" diye konuştu.