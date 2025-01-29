Galatasaray'da beklenmedik sakatlık: 2-3 hafta yok

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un durumu belli olurken bir ismin daha sakatlık geçirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bugün İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi.



Sarı-kırmızılılarda yapılan antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce sakatlık açıklaması yaptı.



İKİ İSİMDE SAKATLIK



İnce, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs hakkında şunları söyledi; Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.



Ismail Jakobs bir önceki maç aşil tendonunda ağrı hissetmişti oyundan aldık. Şu an takımla çalışıyor, durumuna bakılacak.