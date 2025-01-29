Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Bugün imzaya gidecek

Beşiktaş'ta kadro planlamasında yer almayan Fransız ön libero Jean Onana ile yollar ayrılıyor.Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladı.Haberde Onana'nın bugün İtalya'ya gidip kendisini Genoa'ya bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı haber detayında yer aldı.​Beşiktaş'ta bu sezon 6 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, skor katkısı sağlayamadı.Siyah-beyazlılar, Jean Onana'yı 2023-24 sezonu başında Lens'ten 4.04 milyon euroya transfer etmişti.25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralanmıştı.