Diego Carlos'tan esprili yaklaşım! Yaptığı yorum paylaşım rekoru kırdı
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, hem sahadaki performansını hem de sahadaki nazik tavırlarıyla taraftarların sevgisini kazanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe, bir transfer döneminde daha bomba gibi yoluna devam ediyor.
Devre arasına stoper eksiğiyle giren sarı lacivertli ekip o mevkiyi Diego Carlos ve Milan Skriniar'la doldurmuştu.
Transferde oyuncuların karakterine oldukça önem veren Fenerbahçe yönetimi, Diego Carlos transferinde de bu kriterinde yanılmadı.
BU CARLOS İNSAN YER!
Bir YouTube kanalında, Fenerbahçe'nin yeni stoperi Diego Carlos için "Ben bunun sağlık kontorlünü gördüm, bu insan yer. Makine gibi vücudu var. Bunlardan kaçış yok, bunlar fena..." ifadeleri kullanılmıştı. Diego Carlos da bu sözleri yanıtsız bırakmadı...
DİEGO CARLOS O PAYLAŞIMA CEVAP VERDİ!
Brezilyalı stoper, Instagram'da bir spor haber sayfasının yaptığı videoya esprili bir cevap verdi. Paylaşıma yaptığı bu yorum sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sıkça paylaşıldı.
Devre arasına stoper eksiğiyle giren sarı lacivertli ekip o mevkiyi Diego Carlos ve Milan Skriniar'la doldurmuştu.
Transferde oyuncuların karakterine oldukça önem veren Fenerbahçe yönetimi, Diego Carlos transferinde de bu kriterinde yanılmadı.
BU CARLOS İNSAN YER!
Bir YouTube kanalında, Fenerbahçe'nin yeni stoperi Diego Carlos için "Ben bunun sağlık kontorlünü gördüm, bu insan yer. Makine gibi vücudu var. Bunlardan kaçış yok, bunlar fena..." ifadeleri kullanılmıştı. Diego Carlos da bu sözleri yanıtsız bırakmadı...
DİEGO CARLOS O PAYLAŞIMA CEVAP VERDİ!
Brezilyalı stoper, Instagram'da bir spor haber sayfasının yaptığı videoya esprili bir cevap verdi. Paylaşıma yaptığı bu yorum sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sıkça paylaşıldı.