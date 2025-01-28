Diego Carlos'tan esprili yaklaşım! Yaptığı yorum paylaşım rekoru kırdı

Fenerbahçe, bir transfer döneminde daha bomba gibi yoluna devam ediyor.Devre arasına stoper eksiğiyle giren sarı lacivertli ekip o mevkiyi Diego Carlos ve Milan Skriniar'la doldurmuştu.Transferde oyuncuların karakterine oldukça önem veren Fenerbahçe yönetimi, Diego Carlos transferinde de bu kriterinde yanılmadı.Bir YouTube kanalında, Fenerbahçe'nin yeni stoperi Diego Carlos için "Ben bunun sağlık kontorlünü gördüm, bu insan yer. Makine gibi vücudu var. Bunlardan kaçış yok, bunlar fena..." ifadeleri kullanılmıştı. Diego Carlos da bu sözleri yanıtsız bırakmadı...Brezilyalı stoper, Instagram'da bir spor haber sayfasının yaptığı videoya esprili bir cevap verdi. Paylaşıma yaptığı bu yorum sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sıkça paylaşıldı.