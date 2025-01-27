Hakim Ziyech'in veda talebi: 2.9 milyon euro
Galatasaray, Hakim Ziyech'in 2.9 milyon euro'luk fesih bedeli talebini 1.5 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech, Sergio Oliveira'nın sözleşme feshini örnek gösterip zorluk çıkarıyor.
Faslı futbolcu, yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılıların kendisine muhtaç olduğunu düşünüyor.
6 AYLIK HAK EDİŞİNİ İSTİYOR
Yıllık 5.7 milyon euro maliyeti bulunan Ziyech bu nedenle Galatasaray'dan fesih için altı aylık hak edişinin tamamını talep ediyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, Ziyech'in 2.9 milyon euro'luk fesih bedeli talebini 1,5 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.
Faslı futbolcu, yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılıların kendisine muhtaç olduğunu düşünüyor.
6 AYLIK HAK EDİŞİNİ İSTİYOR
Yıllık 5.7 milyon euro maliyeti bulunan Ziyech bu nedenle Galatasaray'dan fesih için altı aylık hak edişinin tamamını talep ediyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, Ziyech'in 2.9 milyon euro'luk fesih bedeli talebini 1,5 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.