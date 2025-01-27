  • USD: 35,60 - 35,66
  • EURO: 37,31 - 37,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hakim Ziyech'in veda talebi: 2.9 milyon euro

Galatasaray, Hakim Ziyech'in 2.9 milyon euro'luk fesih bedeli talebini 1.5 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor

Ekleme: 27.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech, Sergio Oliveira'nın sözleşme feshini örnek gösterip zorluk çıkarıyor.

Faslı futbolcu, yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılıların kendisine muhtaç olduğunu düşünüyor.

Hakim Ziyech'in veda talebi: 2.9 milyon euro

6 AYLIK HAK EDİŞİNİ İSTİYOR

Yıllık 5.7 milyon euro maliyeti bulunan Ziyech bu nedenle Galatasaray'dan fesih için altı aylık hak edişinin tamamını talep ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Ziyech'in 2.9 milyon euro'luk fesih bedeli talebini 1,5 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarr!
Suriye'de yeni dönem! Esad rejiminin bıraktığı “enkaz” kaldırılıyor
Bakan Kurum'dan İstanbul için Yarısı Bizden çağrısı: Dönüşüm dışında bir seçenek yok
Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu! Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa için karar verildi!
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma
MİT’ten siber casusluk operasyonu: Çok sayıda tutuklu var
AK Parti MKYK toplanıyor!
Bakan Bolat: Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kartal'da yolcu minibüsü işyerine girdi: Çok sayıda yaralı var!
Yunan medyasının gözü korktu: Mavi Vatan hamlesi panikletti! “Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor”
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleriyle dalga geçen 6 kişi yakalandı
Tatil dönüşü TBMM'de yoğun mesai
Destek paketi açıklandı: Şubat’ta hesaplara yatacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Kartalkaya'daki yangında ailelerle dalga geçmişlerdi: 3 şüpheliye gözaltı
Bakan Fidan'dan Irak'ta mesajlar: Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz
Yasa dışı bahise geçit verilmedi! Bakanlık rakamları açıkladı: 233 bin site kapatıldı
Irak'ın kuzeyinde operasyon: 13 terörist etkisiz!
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü adliyeye sevk edildi
İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!

İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!

Google uyardı: Aşırı ısınan Fitbit akıllı saatler yaralanmalara neden olabilir

Google uyardı: Aşırı ısınan Fitbit akıllı saatler yaralanmalara neden olabilir

Ali Yerlikaya: Trafikte 2 Milyon 200 bin 922 araç denetlendi

Ali Yerlikaya: Trafikte 2 Milyon 200 bin 922 araç denetlendi

UKOME duyurdu! Ulaşımda sistem değişti

UKOME duyurdu! Ulaşımda sistem değişti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: 6 gün içinde aracına taktırmayan ceza ödeyecek!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: 6 gün içinde aracına taktırmayan ceza ödeyecek!

Instagram ve Facebook’tan sansür krizi: Bu kelimeyi yasakladı

Instagram ve Facebook’tan sansür krizi: Bu kelimeyi yasakladı