Anderson Talisca geliyor! Uçak ne zaman kalkacak?

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Ligi devi Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca'nın bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

Ara transfer döneminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.Transfer için uzun süredir yoğun çaba sarf eden sarı-lacivertliler, tecrübeli yıldızı kadrosuna kattı.30 yaşındaki futbolcunun bugün geç saatlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.