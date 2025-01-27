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Anderson Talisca geliyor! Uçak ne zaman kalkacak?

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Ligi devi Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca'nın bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

Ekleme: 27.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Ara transfer döneminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.

Transfer için uzun süredir yoğun çaba sarf eden sarı-lacivertliler, tecrübeli yıldızı kadrosuna kattı.

30 yaşındaki futbolcunun bugün geç saatlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Anderson Talisca geliyor! Uçak ne zaman kalkacak?
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