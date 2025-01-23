İspanyol basınından Beşiktaş'a övgü: Bilbao'nun dengesi Türk kalitesiyle bozuldu

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup ederek rakibine bu sezonki ilk Avrupa yenilgisini tattırdı.Kara Kartal’ın sahasındaki bu etkileyici galibiyeti, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı ve manşetlere taşındı.Beşiktaş’ın performansı, İspanyol basını tarafından dikkat çekici başlıklarla yorumlandı:Antena2: "Beşiktaş, sahasında Athletic Bilbao’yu şaşkına çevirdi. Bu yenilgi, Bilbao’nun Avrupa Ligi’ni birinci bitirme şansını ortadan kaldırdı."Informacion.es: "Valverde’nin öğrencileri İstanbul’da Beşiktaş’a mağlup oldu. Bu sonuçla Bilbao, Avrupa’da ağır bir kaza yaptı."Es.besoccer: "Beşiktaş, Athletic’i 4-1 yenerek rakibinin yenilmezlik serisini bitirdi. Beşiktaş’ın agresif ve hırslı oyunu mükemmeldi."Vavel: "Athletic Club, Türkiye’de resmen battı. Valverde’nin takımında dengeler, Beşiktaş’ın Türk kalitesiyle bozuldu."Bu sonuçla puanını 9’a yükselten Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma umutlarını sürdürdü. Kara Kartal, gruptaki son maçında Hollanda ekibi Twente’ye konuk olacak.