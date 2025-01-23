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Hull City, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi kiraladı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Ekleme: 23.01.2025 - 14:14 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de geçen sezonu Bragantino'da kiralık olarak geçiren Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

26 yaşındaki on numara, sezon sonuna kadar İngiliz ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Hull City, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi kiraladı
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