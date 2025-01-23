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Fenerbahçe - Lyon maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 23.01.2025 - 09:31 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile taraftarının önünde karşılaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.

Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.

4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup edip Hoffenheim ile de berabere kalan Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.

Lyon: Lucas Perri, Kumbedi, Caleta-Car, Niakhate, Abner, Veretout, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Mikautadze.
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