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Fenerbahçe Diego Carlos'u resmen duyurdu! 3,5 yıllık imza geldi

Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos'u renklerine bağladığını resmen duyurdu. Tecrübeli futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ekleme: 23.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Aston Villa'dan 31 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos'u 3,5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. İmzaların ardından konuşan Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Fenerbahçe Diego Carlos'u resmen duyurdu! 3,5 yıllık imza geldi

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.
İmzaların atılmasının ardından konuşan Carlos da, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Diego Carlos'u resmen duyurdu! 3,5 yıllık imza geldi
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