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Fatih Terim'den hakem isyanı! 'İlk defa gördüm'

Suudi Arabistan ekibinin başındaki 3. lig maçında 2. mağlubiyetini alan Fatih Terim, karşılaşmanın ardından hakemlere isyan etti.

Ekleme: 23.01.2025 - 09:14 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan Pro Lig'nin 16. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Ittihad'a 2-1 mağlup oldu.

Al Shabab'ın başında 3. maçında 2. yenilgisini alan Fatih Terim, karşılaşmanın ardından hakemleri eleştirdi.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Suudi Ligi'nde birçok maç izledim ve ilk defa hakemin 3 dakika uzatma verdiğini gördüm." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı açıklamasının devamında, "En az 8-9 dakika bekliyordum, uzatma süresinin daha uzun olmasını beklediğim için son dakikalarda oyuncu değişikliği yaptım." ifadelerini kullandı.
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