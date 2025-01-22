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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

Ekleme: 22.01.2025 - 16:33 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

24 Ocak Cuma:

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Sivasspor-Kayserispor: Burak Pakkan

16.00 Alanyaspor-Başakşehir: Emre Kargın

19.00 Galatasaray-Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Ocak Pazar:

13.30 Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

16.00 Bodrum FK-Eyüpspor: Ozan Ergün

16.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu
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