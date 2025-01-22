Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:



24 Ocak Cuma:



20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk



25 Ocak Cumartesi:



13.30 Sivasspor-Kayserispor: Burak Pakkan



16.00 Alanyaspor-Başakşehir: Emre Kargın



19.00 Galatasaray-Konyaspor: Halil Umut Meler



26 Ocak Pazar:



13.30 Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay



16.00 Bodrum FK-Eyüpspor: Ozan Ergün



16.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır



19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan



27 Ocak Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu