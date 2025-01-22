Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
24 Ocak Cuma:
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Sivasspor-Kayserispor: Burak Pakkan
16.00 Alanyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
19.00 Galatasaray-Konyaspor: Halil Umut Meler
26 Ocak Pazar:
13.30 Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
16.00 Bodrum FK-Eyüpspor: Ozan Ergün
16.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
24 Ocak Cuma:
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Sivasspor-Kayserispor: Burak Pakkan
16.00 Alanyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
19.00 Galatasaray-Konyaspor: Halil Umut Meler
26 Ocak Pazar:
13.30 Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
16.00 Bodrum FK-Eyüpspor: Ozan Ergün
16.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu