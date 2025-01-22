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Dusan Tadic'den Milan Skriniar açıklaması: Harika

Dusan Tadic, Lyon maçı için odaklandıklarını belirterek Milan Skriniar transferinin kulüp için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ekleme: 22.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Lyon maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Lyon maçının zor geçeceğinden bahseden Sırp futbolcu, teknik direktör Mourinho'ya da övgüler yağdırdı.

İşte açıklamaları...

Dusan Tadic yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacak. Lyon kuvvetli ve iyi bir takım, kaliteli oyuncuları var. Zor maç olacak. Biz Fenerbahçe'yiz. Puanlara ihtiyacımız var. Taraftarımız önünde isteğimiz galibiyet. Rakibimize saygı duyuyoruz ama en iyisini ortaya koyacağız ve kimin daha iyi olduğunu gösterme niyetindeyiz." dedi.

"Adana Demirspor maçı öncesinde hastaydın ve kulak ağrısı çekiyordun. Son durumun nedir?" sorusunu da yanıtlayan Sırp oyuncu, "Normal bir durum, çok fazla insanda virüs var, hastalık kapabiliyorsunuz. Bizler profesyoneliz, oynamaya gayret gösteriyoruz. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Adana Demirspor maçındaki 3 puan önemliydi ama geride kaldı. Şimdi odağımız Lyon maçı." ifadelerini kullandı.

MILAN SKRINIAR AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Milan Skriniar için ise Tadic, "Harika bir haber! Harika bir oyuncu. Bizlere yardımcı olacaktır, hiç şüphem yok. Kulübün imza attığı en güzel, en iyi transferlerden biri. Çok mutluyum bu transferden dolayı." açıklamasını yaptı.

"BUNLAR NORMAL REAKSİYONLAR"

"Jose Mourinho, Adana Demirspor maçı sonrası 'Oyuna genç bir oyuncu aldım, Kadıköy'de ıslıklanan genç bir oyuncu' demişti. Ne diyorsun?" sorusunu yanıtlayan deneyimli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Hocamızın bu yorumundan sonra tıraş olup basın toplantısına gelmedim. Sakallı çıkmak istemedim genç vurgusundan dolayı... Jose Mourinho bu yüzden dünyanın en iyilerinden biri. Sürekli oyuncularını savunuyor. Bunu yapmasına da gerek yok, bizler bunu yapabiliriz. Futbolda bu tür şeyler olabilir. Bunlar normal. Taraftarlarımızı anlıyorum. 10 yıldır gelmeyen şampiyonluk söz konusu, haliyle taraftarda da hayal kırıklığı oluyor. Bunlar normal reaksiyonlar. Ben de hayattan sürekli öğreniyorum. Son maçınız kadar iyisinizdir. Geçmişe bakmak yerine geleceğe odaklanmak, kim olduğunuzu bilmek çok önemli. Yaptığınız işi sürdürmeniz çok ama çok önemli. Kamuoyunda bir iş yaptığımız için iyi veya kötü fikirler olabiliyor. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe hepimizin önünde...

Dusan Tadic ayrıca, "Hocamızla aynı fikirdeyiz. Avrupa'da hedefimiz en uzak noktaya kadar gitmek. Hocamız kariyerinde çok fazla kupalar kazanmış bir teknik adam. Maç maç gidip ne olacağını göreceğiz. Hocamız çok tecrübeli, Avrupa'da kazandığı çok kupa var. Bizden istediklerini takip etmeliyiz. Kazanmak için en doğru şey, bu şekilde hareket etmek." diye konuştu.

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