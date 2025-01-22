Beşiktaş athletic Bilbao'yu konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi maçında Beşiktaş ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Athletic Bilbao maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? BJK Athletic Bilbao muhtemel 11'leri!

Beşiktaş ile Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya gelecek. Kara kartal rakibini mağlup etmek istiyor. Athletic Bilbao ise temsilcimizden puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Beşiktaş Athletic Bilbao maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? BJK Athletic Bilbao muhtemel 11'leri!



BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçında 22 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 18.30'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Athletic Bilbao maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Masuaku, Emirhan Topçu, Al-Musrati, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Fernandes, Immobile



Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Boiro, Williams, Nico Williams, Galarreta, Prados, Berenguer, Gomez