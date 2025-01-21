Yeni adresi belli oldu! Ahmed Kutucu...

Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattına takviye yapmak için Süper Lig'de forma giyen Ahmet Kutucu ile anlaşmaya yaklaştı.Galatasaray ve Eyüpspor arasında transferin son aşamasında ödeme planına dair detaylar konuşuluyor. Transferin yaklaşık 6 milyon euro karşılığında tamamlanması bekleniyor.Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'a yaptığı açıklamada, Galatasaray ile %80 oranında anlaştıklarını belirtti.Kulaksız, 'Ahmet Kutucu için Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladık. Pazarlık süreci tamamlandı, sadece oyuncu tarafıyla yapılacak görüşme kaldı. Küçük detayları çözdükten sonra transferi duyuracağız.' ifadelerini kullandı.24 yaşındaki Ahmet Kutucu, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta forma giydi ve 8 gol, 7 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.