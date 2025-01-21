Temsilcimiz Galatasaray Dinamo Kiev'i konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek.Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja'nın yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva olacak.Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi.Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, OsimhenDinamo Kiev: Buschan, Bilova, Popov, Dyachuk, Karavaev, Buyalskiy, Brazhko, Dubinchak, Voloshyn, Kabaiev, Vanat