Fenerbahçe'nin 2014 doğumlu sporcusu Bolu'daki yangında hayatını kaybetti

Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcusu 2014 doğumlu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak, Bolu Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybetti.FENERBAHÇE'DEN TAZİYE MESAJISarı-lacivertliler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Yangında kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Sporcumuz Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Allah'tan rahmet; başta babası Kongre Üyemiz Mehmet Apak olmak üzere tüm aileye ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.BOLU'DA NE OLMUŞTU?Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi.Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edilse de en az 66 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.