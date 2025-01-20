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Sergen Yalçın canlı yayında patladı: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Tümer Metin'in 'kupon' iddiasına Sergen Yalçın'dan cevap geldi. Eski takım arkadaşına ateş püsküren Yalçın, "Bir daha, benimle ilgili TV'de yalan yanlış hikaye anlatan olursa, onu canlı yayında rezil rüsva ederim" diye konuştu.

Ekleme: 20.01.2025 - 10:46 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Futbol yorumculuğu yapan Tümer Metin, kendi dönemlerinde oynadığı bir maçı hatırlatarak, esi takım arkadaşı Sergen Yalçın'ın söz konusu karşılaşmaya kupon yaptığını iddia etmişti.

Tümer Metin'in bu iddiasına Sergen Yalçın'dan çok sert bir cevap geldi. İşte Yalçın'ın o açıklamaları:

"Allah onu bildiği gibi yapsın daha önce de benim hakkımda konuştu sonra yine özür diledi. Çıkıp benimle ilgili hikayeler anlatıyorlar sürekli. Bunlar sevdiğimiz, futbol oynadığımız dostlarımız. Başka bir işiniz yok mu sizin?"

"Bak bir daha benimle ilgili TV'de yalan yanlış hikaye anlatan olursa, onu canlı yayında bak sana yemin ediyorum rezil rüsva ederim. Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız ondan sonra. Gidin, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, ne iş yapıyorsanız yapın, Allah'a yakın bana da uzak olun."

"Artık bunlardan bıktım. Kimin ne hikayesi varsa benimle ilgili anlatsın! Ne anlatacaksa anlatsın! Bu konu da bitsin. Yalan yanlış hikayelerinizi anlatın ve bitsin. Ben de kurtulayım. 28 aydır hastanelerde dolaşıyorum. Kardeşim dün yine hastaneye yattı. Hastanelerde geziyoruz 28 aydır. Ailecek perişan olmuş durumdayız! Yeter kardeşim ya! Yeter yani! Yeter, bıkmadınız mı?"

"İş hayatımın sorgulanmasına çok üzülüyorum. Yıllarca Anadolu'da çalıştık, büyük takımda çalıştık, çok başarılı olduk çalıştığımız yerlerde. Benimle ilgili konuşanlara tavsiyem, gidin benim Anadolu'da o takımları hangi pozisyondan aldığıma hangi pozisyona getirdiğime bakın. Ondan sonra benim iş ahlakımı sorgulayıp, o aptal hikayelerinizi anlatın!"

"Futbol oynuyoruz, biz de eskiden futbolcuyduk. Mustafa Doğan, benim en yakın arkadaşlarımdan birisiydi. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı oynanırken, saha içerisinde konuşuyorduk. Galatasaray'da da var arkadaşlarımız. Çok konuşurduk. Tutup bu konuşmaları televizyonda, YouTube'da ekleye ekleye anlatmak... Anlatılır mı böyle şeyler? Yıllarca bir sürü şey yaşadım. Bir sürü şey var anlatılacak ama bunlar televizyonda programlarında, YouTube programlarında anlatılmaz."

Sergen Yalçın canlı yayında patladı: Yemin olsun rezil rüsva ederim
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