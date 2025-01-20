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Jose Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak sözler: Kazanmaması gereken puanlar kazandılar

Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 yenen ve Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, "Rakibimiz kazanmaması gereken puanlar kazandı" dedi.

Ekleme: 20.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Portekizli teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sözlerine toplantıya geç kaldığını belirterek "Geç kaldığım için affedersiniz. Yemek çok güzeldi. Kebap çok iyiydi." diye başladı.


Rakiplerinin bugün her şeylerini ortaya koyduğunu ifade eden Mourinho ancak oyunu domine eden tarafın kendileri olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:
Birinci yarıya bakacak olursak iki tane net şans kaçırdık. Direkten dönen bir şut var. İrfan'ın da kaçırmış olduğu bir şut var. Bunlar kaçan pozisyonlardı. Sonrasında oyun ritmimiz daha da düştü ve ilk yarı sonuna kadar oyun bu şekilde devam etti. İkinci yarıya iyi başladığımızı düşünüyorum. Başladıktan sonra 11’e 11 durumundayken golümüzü bulduk. Harika bir goldü. Sonrasında iptal edilen goller söz konusu. Sonrasında oyuncu değişikliği yaptım. Genç bir oyuncu koydum sahaya. Daha önce Kadıköy'de ıslıklanan o genç oyuncuyu sahaya attım. Yaptığı asistle beraber, katkısıyla beraber bugün galibiyeti de elde etmiş olduk kolektif olarak. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum.


Jose Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak sözler: Kazanmaması gereken puanlar kazandılar

"KAZANMAMALARI GEREKEN PUANLAR KAZANDILAR"
Çok fazla puan kaybı yaşadıklarını, kaybetmemeleri gereken puanları kaybettiklerini ifade eden Mourinho, "Onlar da (Galatasaray) kazanmamaları gereken maçları kazandılar. Dolayısıyla puan olarak kendimizi onların önünde görüyorum." dedi.
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