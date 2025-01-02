Osayi Samuel, Galatasaray iddialarını yalanladı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ardından sezon sonunda sözleşmesi bitecek bir diğer isim Bright Osayi-Samuel.Yönetim, Nijeryalı sağ bekle sözleşme yenilemek istese de menajeriyle yapılan ilk görüşmeden sonuç alınamamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Osayi-Samuel'in sezon sonunda Galatasaray'la anlaşarak sarı-kırmızılı formayı giyeceği yönünde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.Galatasaray'la anlaştığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi, Osayi ile bir görüşme yaptı.Nijeryalı oyuncu, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Benim gönlüm Fenerbahçe'de kalmaktan yana.' cevabını verdi.Nijeryalı oyuncunun menajeri yeniden İstanbul'a davet edildi.