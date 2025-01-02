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Mauro Icardi'den şaşırtan hareket! Simge Sağın'ın...

Ünlü futbolcu Mauro Icardi, her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Icardi, bu defa Simge Sağın'ın gönderisini beğenerek herkesi şaşırttı.

Mauro Icardi'den şaşırtan hareket! Simge Sağın'ın...
Ekleme: 2.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 2.01.2025 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
İki kızının annesi 10 yıllık eşi Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante'ye aşık olup günlünü ona kaptırırken Icardi de tüm tuşlara basmaya başladı.

Futbolundan çok özel hayatıyla gündemden düşmeyen Icardi, yine olay yaratacak bir harekete imza attı.

Adı uzun süredir şarkıcı Simge Sağın ile anılan Icardi, Instagram hesabından yaptığı hamleyle dikkat çekti.

ICARDİ BEĞENDİ

Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikiliden Icardi, geçtiğimiz haftalarda Instagram'da Simge Sağın'ı takibe almıştı. Şarkıcı da bu hamleye karşılık ünlü futbolcuyu takibe almıştı.

Simge Sağın'ın Instagram'daki yılbaşı paylaşımını hızlı bir şekilde beğenen Icardi'nin bu hamlesi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü futbolcunun bu hamlesinden dolayı akıllara 'Yeni bir aşk mı başlıyor?' iddiası geldi.

Mauro Icardi'den şaşırtan hareket! Simge Sağın'ın...
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