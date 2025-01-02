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Galatasaray'da Hakim Ziyech'ten kötü haber: 8 milyon euro istiyor

Galatasaray ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Hakim Ziyech, normal parasının yanı sıra sözleşmesindeki diz sakatlığı yaşamama bonusunu da talep etti.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'ten kötü haber: 8 milyon euro istiyor
Ekleme: 2.01.2025 - 10:49 Güncelleme: 2.01.2025 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Hâkim Ziyech'ten en az zararla kurtulmanın yollarını ararken hiç beklenmedik bir istekle daha karşılaştı.

Performansıyla sıkıntı oluşturan Faslı oyuncunun vedası da öyle kolay olmayacak gibi. Ocak ayında sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Ziyech sadece alacaklarını değil kontratındaki bonusları da Galatasaray'dan istedi.

İki yıl önce bedelsiz olarak transfer edilen Ziyech'in sözleşmesine eklettiği özel madde şimdi yönetimin karşısına çıktı. Sık sık diz sakatlığı geçiren Ziyech'in sözleşmesine çift taraflı bir madde konulmuştu.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'ten kötü haber: 8 milyon euro istiyor

'DİZ SAKATLIĞI YAŞAMADIM, ÖDEMELİSİNİZ'

Ziyech uzun süreli bir diz sakatlığı yaşarsa Galatasaray yıllık ücret ödemeyeceğine dair kasko niteliğinde bir madde ekletmişti. Ancak oyuncu lehine de 'Sezon başına diz sakatlığı yaşamazsa Galatasaray Kulübü oyuncuya 1.5 milyon avro bonus öder' ibaresi de vardı.

Ziyech de fesih için yapılan görüşmede 'Ben diz sakatlığı yaşamadım. Madem devam etmeyecekseniz bu rakamı da ödemelisiniz' dedi.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'ten kötü haber: 8 milyon euro istiyor

TOPLAM 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Hâkim Ziyech sarı kırmızılı kulüple yollarını ayırmak için yönetimden tam 8 milyon euro istedi.

Yönetim, en az zararla işi çözmeye çalışsa da Ziyech kolay kolay geri adım atmayacak gibi.

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