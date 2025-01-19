  • USD: 35,41 - 35,48
  • EURO: 36,46 - 36,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Ekleme: 19.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.

MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor XI: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali Yavuz, İzzet, Maestro, Yusuf Barasi, Aimbetov
Fenerbahçe XI: İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Mansur Yavaş'ın algı belediyeciliği!
Vedat Işıkhan: Aday Havuz Sistemi ile iş arayanla işverenler buluşuyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Artık her ay ödenen o ücretler alınmayacak
Bakan Kurum: Emlak katılım yeniden hayat buldu
Gazze'de ateşkes bu sabah yürürlüğe girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana'da vatandaşlara sesleniyor
Dev projelere karşı çıkan vekil İGA taşeronu çıktı: İşi zamanında yapmadı, sözleşmesi feshedildi!
MSB duyurdu! 21 terörist etkisiz hale getirildi
Beklenen açıklama geldi! Gazze'de ateşkesin saati açıklandı
Esenyurt Belediyesi'nde skandallar bitmiyor: CHP'li meclis üyesine araç tahsisi ortaya çıktı!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 46 bin 899'a yükseldi
Türkiye'den Şam'a uçuşlar başlıyor! Tarih belli oldu
İBB milletin parasını çöpe attı: 30 milyonluk proje yıkılıyor
DEM'li belediyeden bu kez şoför kıyımı! Mağdur şoförlerden sert tepki
CHP'li İzmir Büyükşehir'den ballı ihale: Kurulmayan şirket ile sözleşme yaptılar
Piyasaları evlilik kredisi heyecanı sardı: 22.5 milyarlık doping
Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-35' operasyonu
Başkan Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Meteoroloji hava durumu raporu! Dikkat: Yeni soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji hava durumu raporu! Dikkat: Yeni soğuk hava dalgası geliyor

Ali Yerlikaya: Bir haftada 52 sürücüye yetkisiz çakar kullanma cezası verildi

Ali Yerlikaya: Bir haftada 52 sürücüye yetkisiz çakar kullanma cezası verildi

Çin'de tarihin en büyük veri sızıntılarından biri yaşandı

Çin'de tarihin en büyük veri sızıntılarından biri yaşandı

TikTok yasağı uygulanacak mı? Trump'ın kararı belirleyici olabilir

TikTok yasağı uygulanacak mı? Trump'ın kararı belirleyici olabilir

Antibiyotik hayatını kararttı! Uzmanlar uyarıyor

Antibiyotik hayatını kararttı! Uzmanlar uyarıyor

'Sıfır Atık Mavi' birinci eylem planı tamamlandı: 5 yılda 20 bin 500 kamyon çöp toplandı

'Sıfır Atık Mavi' birinci eylem planı tamamlandı: 5 yılda 20 bin 500 kamyon çöp toplandı