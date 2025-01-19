Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak.Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.Adana Demirspor XI: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali Yavuz, İzzet, Maestro, Yusuf Barasi, AimbetovFenerbahçe XI: İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko