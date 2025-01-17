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Hatayspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Ekleme: 17.01.2025 - 09:55 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi.

Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer aldı. Hatayspor, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetimindeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.

HATAYSPOR - GALATASARAY

MUHTEMEL 11'LER:

HATAYSPOR: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Massanga, Boutobba, Fernandes, Aboubakar

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

STAT: Mersin Stadı
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

2 EKSİK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, bu maçta oynayamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.

23 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

BARIŞ ALPER ÇIKIŞ YAKALADI

Son oynanan RAMS Başakşehir maçında 2 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.

Süper Lig maçlarında 10 gol atan milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında da bir kez topu ağlarla buluşturdu.

DEPLASMANDA KAYIP YAŞAMADI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor karşısında yaşadı.

REKORUNU GELİŞTİRİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki kazanma rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da son olarak RAMS Başakşehir'i mağlup ederek rakip sahadaki 8. maçını galibiyetle tamamladı ve toplamda 17 maçlık seri yakaladı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 18 maçın 14'ünde kalesinde gol gördü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, ligin geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun geride kalan bölümünde 21 gol yedi.

KAMP KADROSU

Hatayspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler
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