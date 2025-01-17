Fenerbahçeli oyuncu veda etti! 'Her zaman kalbimde olacaksınız...'

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Lincoln Henrique, veda gibi bir paylaşım yaptı.Takımdan ayrılacağının sinyalini veren Lincoln, şu ifadeleri kullandı:'İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız.'Brezilyalı oyuncu için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.Barış Yurduseven'in haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor.Habere göre, Hull City'nin Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.Acun Ilıcalı'nın takımı, yıldız futbolcunun transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.