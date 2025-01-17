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Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! KAP'a bildirim yapıldı

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! KAP'a bildirim yapıldı
Ekleme: 17.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta teknik direktörlük düğümü çözülüyor. Siyah-Beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

“Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır.”

Norveçli teknik direktör Solskjaer'in Beşiktaş ile anlaşmayı resmiyete dökmesi için bugün 14.00 - 15.00 sularında menajeri ile birlikte İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.
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