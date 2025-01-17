Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! KAP'a bildirim yapıldı

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük düğümü çözülüyor. Siyah-Beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;



“Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır.”



Norveçli teknik direktör Solskjaer'in Beşiktaş ile anlaşmayı resmiyete dökmesi için bugün 14.00 - 15.00 sularında menajeri ile birlikte İstanbul'a geleceği kaydedildi.



Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.

