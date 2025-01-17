Benfica'da sakatlık! Kerem için fırsat doğdu

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi Di Maria'dan kötü haber geldi.Di Maria'nın uyluk sakatlığı bulunduğu ve bu nedenle ligde oynanacak Famalicao maçında riske edilmeyeceği öne sürüldü.Barcelona karşısında oynayıp oynamayacağı belirsiz olan futbolcunun yerine takımda en güçlü aday ise Kerem Aktürkoğlu olarak öne çıktı.Son haftalarda Schjelderup ile kıyasıya bir forma rekabetine giren Kerem Aktürkoğlu, Di Maria'nın oynamaması durumunda sağ kanat için en favori isim olarak gösteriliyor.Milli futbolcunun, Benfica'nın Barcelona ile oynayacağı karşılaşmaya hücumun sağında başlayabileceği ifade edildi.Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 24 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.