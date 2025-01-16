Hamdallah, taktik veren Fatih Terim’e su şakası yaptı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Riyadh'ı 90+7'de Hamdallah'ın kaydettiği golle 2-1 mağlup etti. Galibiyet golünü atan Hamdallah'ın, Fatih Terim'e yaptığı şaka gündem oldu.

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 15. haftasında sahasında Al Riyadh ile karşılaştı. Al-Shabab Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi ekip 2-1 kazandı.Al Riyadh 56. dakikada Yehya Shehri ile 1-0 öne geçti. Al Shabab, 72. dakikada Daniel Podence ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+7. dakikada Hamdallah'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı.FATİH TERİM'E SULU ŞAKAMüsabakanın 90+7. dakikasında attığı golle Al Shabab'a galibiyeti getiren Abderazak Hamdallah, Fatih Terim'e su şakası yaptı.Maç içinde Fatih Terim'le konuşan Hamdallah, tecrübeli hocanın bir şeyler anlattığı esnada elindeki suyu sıçrattı.Hamdallah'ın yüzüne su sıçratmasının ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Terim, daha sonra oyuncusuna gülerek karşılık verdi.