Galatasaray'da Osimhen'in yanına bomba yıldız! Okan Buruk'tan onay çıktı...
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapacak olan Galatasaray, hücum bölgesini de güçlendirmek istiyor. Lyon'dan Georges Mikautadze ve Rennes'den Amine Gouiri ile görüşen sarı-kırmızılılar, listesine bir ismi daha ekledi. Cimbom, Brezilya A Milli Takımı'na seçilen golcüyü gözüne kestirdi.
Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için dört koldan çalışıyor.
Hücum hattına ilk 11 düzeyinde takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, iki haftadır görüştüğü Georges Mikautadze'den sonuç çıkaramadı.
Cimbom, Lyon'da kalmaya kararlı olan Gürcü forvette daha fazla zaman kaybetmek istemiyor.
Bu doğrultuda Aslan, listesinde yer alan diğer isimler için kolları sıvadı.
HEDEF IGOR JESUS
Galatasaray, Brezilya'da gelecek vadeden bir ismi gözüne kestirdi: Igor Jesus.
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ
Botafogo'nun 23 yaşındaki golcüsü Igor Jesus'u bu sezon Brezilya A Milli Takımı'na seçildi ve kendini göstermeyi başardı.
KISA SÜREDE HAMLE YAPILACAK
Mali şartları araştıran yönetim, 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçilen sambacı için kısa süre içinde hamle yapmaya hazırlanıyor
CORITIBA ALTYAPISINDAN ÇIKTI
İgor Jesus, ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Coritiba'da profesyonel oldu. Burada 49 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi..
43 GOL 20 ASİSTLE YILDIZLAŞTI
2020 Ekim ayında Shabab Al Ahli'ye 2 milyon Euro karşılığında transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı 88 karşılaşmada 43 gol, 20 asistle yıldızlaştı ve BAE ekibinde bir lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa kazandı.
31 MAÇTA 8 GOL 5 ASİST
Geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Botafogo'ya giden Brezilyalı yıldız, 31 maçta 8 gol, 5 asistlik katkı sağlarken ilk kez 11 Ekim 2024'te formasını giydiği milli takımda da 4 mücadelede boy gösterip 1 kez fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi.
OKAN BURUK SICAK BAKIYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine oldukça sıcak baktığı Brezilyalı yıldız, Premier Lig takımlarının da listesinde. Galatasaray cephesi de İgor Jesus'un durumunu yakından takip ediyor.
HÜCUMDA HER BÖLGEDE OYNUYOR
Santrforun yanı sıra sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen oyuncu, bir kez de 10 numarada forma giydi.
ARALIK AYINDA İKİ KUPA KALDIRDI
Botafogo ile geçen aralık ayında Brezilya lig şampiyonluğu ve Libertadores Kupası kazanan İgor Jesus'un kulübüyle 2027 sonuna kadar sözleşmesi var.
Hücum hattına ilk 11 düzeyinde takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, iki haftadır görüştüğü Georges Mikautadze'den sonuç çıkaramadı.
Cimbom, Lyon'da kalmaya kararlı olan Gürcü forvette daha fazla zaman kaybetmek istemiyor.
Bu doğrultuda Aslan, listesinde yer alan diğer isimler için kolları sıvadı.
HEDEF IGOR JESUS
Galatasaray, Brezilya'da gelecek vadeden bir ismi gözüne kestirdi: Igor Jesus.
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ
Botafogo'nun 23 yaşındaki golcüsü Igor Jesus'u bu sezon Brezilya A Milli Takımı'na seçildi ve kendini göstermeyi başardı.
KISA SÜREDE HAMLE YAPILACAK
Mali şartları araştıran yönetim, 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçilen sambacı için kısa süre içinde hamle yapmaya hazırlanıyor
CORITIBA ALTYAPISINDAN ÇIKTI
İgor Jesus, ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Coritiba'da profesyonel oldu. Burada 49 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi..
43 GOL 20 ASİSTLE YILDIZLAŞTI
2020 Ekim ayında Shabab Al Ahli'ye 2 milyon Euro karşılığında transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı 88 karşılaşmada 43 gol, 20 asistle yıldızlaştı ve BAE ekibinde bir lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa kazandı.
31 MAÇTA 8 GOL 5 ASİST
Geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Botafogo'ya giden Brezilyalı yıldız, 31 maçta 8 gol, 5 asistlik katkı sağlarken ilk kez 11 Ekim 2024'te formasını giydiği milli takımda da 4 mücadelede boy gösterip 1 kez fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi.
OKAN BURUK SICAK BAKIYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine oldukça sıcak baktığı Brezilyalı yıldız, Premier Lig takımlarının da listesinde. Galatasaray cephesi de İgor Jesus'un durumunu yakından takip ediyor.
HÜCUMDA HER BÖLGEDE OYNUYOR
Santrforun yanı sıra sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen oyuncu, bir kez de 10 numarada forma giydi.
ARALIK AYINDA İKİ KUPA KALDIRDI
Botafogo ile geçen aralık ayında Brezilya lig şampiyonluğu ve Libertadores Kupası kazanan İgor Jesus'un kulübüyle 2027 sonuna kadar sözleşmesi var.