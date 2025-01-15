Volkan Demirel çok istiyor! Cenk Tosun'dan Bodrum FK sürprizi

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını hızlandırdı.İsviçre'nin Zürih takımından Jonathan Okita’yı renklerine bağlayan Ege temsilcisi, şimdi de Fenerbahçeli milli golcü Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.Teknik Direktör Volkan Demirel'in forvet hattına takviye istediği ve Cenk Tosun'u kadrosunda görmeyi çok arzuladığı öğrenildi.Milli futbolcunun da Bodrum FK’nın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Kulüp, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürürken, Cenk’in takıma katılma ihtimali her geçen gün güçleniyor.Sezon başında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan 33 yaşındaki golcü, sarı-lacivertlilerde düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.Bu sezon sadece 10 resmi maçta görev alan Cenk Tosun, toplamda 97 dakika sahada kalabildi.Kariyerinde Beşiktaş ile 3 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanan Cenk Tosun, 2018 yılında Premier Lig’e rekor bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu.Everton ve Crystal Palace formalarını giyen golcü futbolcu, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki performansıyla adından söz ettirmişti.A Milli Takım formasıyla 21 gol atan Cenk, 2016 ve 2024 Avrupa Şampiyonası’nda da Türkiye’yi temsil etti.