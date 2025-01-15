Okan Buruk'tan dünya yıldızına transfer telefonu! Galatasaray'a sıcak bakıyor...

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da transfer için iyice gaza basıldı.Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.Avrupa'da başarılı performansıyla üst tura yakın olan Cimbom, hem 11'i hem de kulübeyi güçlendirmeyi hedefliyor.Teknik direktör Okan Buruk'u talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha ve forvet transferi için belirlenen isimlerle görüşmeler sürüyor.İLKAY GÜNDOĞAN ISRARIBu kapsamda sarı-kırmızılı takım, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için girişimlerine devam ediyor.YILLIK 5 MİLYON EURO TEKLİFİİngiliz basınında yer alan haberlerde, Cimbom'un Gündoğan'a senelik 5 milyon Euro garanti maaş üzerinden 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve kulübün bu transferdeki ısrarına devam ettiği aktarıldı.OKAN BURUK'TAN İLKAY'A TELEFONÖte yandan Okan Buruk'un bizzat İlkay'ı arayarak "Gel bu takımın sahadaki lideri ol" dediği, 34 yaşındaki orta sahanın ise düşünmek için süre istediği iddia edildi.CITY'İ DE İKNA ETMESİ GEREKİYORAncak bu transferde sadece İlkay Gündoğan'ın değil, kulübü Manchester City'yi de ikna edilmesi gerekiyor. İngiliz devi, yıldız futbolcuyu antrenör kadrosunda görmek istiyor.GELMEYE SICAK BAKIYORİlk 11'deki yerini kaybeden tecrübeli isim, "Çocukluk aşkım" dediği Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İlkay'ın Galatasaray'a "Evet" demesi durumunda, City cephesinin zorluk çıkarmayı düşünmediği de gelen haberler arasında.Sarı Kırmızılılar işte bu yüzden önce İlkay Gündoğan'ı ikna edip, ardından City'ye baskı kurmayı planlıyor.2 GOL 1 ASİST YAPTI30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 27 maçta 2 gol ve 1 asist katkısı yaptı.DEĞERİ 10 MİLYON EUROTransfermarkt verilerine göre İlkay'ın 10 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.