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Okan Buruk'tan dünya yıldızına transfer telefonu! Galatasaray'a sıcak bakıyor...

Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, transfer döneminde bombaları ardı ardına patlatmak istiyor. Avrupa'da da yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, orta saha transferinde dünya yıldızını listesine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un, yıldız ismi arayarak transfer çağrısı yaptığı, futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı iddia edildi. İşte Galatasaray'da flaş haberin detayları…

Ekleme: 15.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da transfer için iyice gaza basıldı.

Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa'da başarılı performansıyla üst tura yakın olan Cimbom, hem 11'i hem de kulübeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'u talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha ve forvet transferi için belirlenen isimlerle görüşmeler sürüyor.

İLKAY GÜNDOĞAN ISRARI

Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için girişimlerine devam ediyor.

YILLIK 5 MİLYON EURO TEKLİFİ

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Cimbom'un Gündoğan'a senelik 5 milyon Euro garanti maaş üzerinden 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve kulübün bu transferdeki ısrarına devam ettiği aktarıldı.

OKAN BURUK'TAN İLKAY'A TELEFON

Öte yandan Okan Buruk'un bizzat İlkay'ı arayarak "Gel bu takımın sahadaki lideri ol" dediği, 34 yaşındaki orta sahanın ise düşünmek için süre istediği iddia edildi.

CITY'İ DE İKNA ETMESİ GEREKİYOR

Ancak bu transferde sadece İlkay Gündoğan'ın değil, kulübü Manchester City'yi de ikna edilmesi gerekiyor. İngiliz devi, yıldız futbolcuyu antrenör kadrosunda görmek istiyor.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

İlk 11'deki yerini kaybeden tecrübeli isim, "Çocukluk aşkım" dediği Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İlkay'ın Galatasaray'a "Evet" demesi durumunda, City cephesinin zorluk çıkarmayı düşünmediği de gelen haberler arasında.

Sarı Kırmızılılar işte bu yüzden önce İlkay Gündoğan'ı ikna edip, ardından City'ye baskı kurmayı planlıyor.

Okan Buruk'tan dünya yıldızına transfer telefonu! Galatasaray'a sıcak bakıyor...

2 GOL 1 ASİST YAPTI

30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 27 maçta 2 gol ve 1 asist katkısı yaptı.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre İlkay'ın 10 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.
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